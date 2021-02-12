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Взрыв на детплощадке в Киеве: возбуждено два дела

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили два уголовных дела по факту сегодняшнего взрыва на детской площадке в Соломенском районе Киеве, в результате которого погиб мужчина. Полиция квалифицировала инцидент как самоубийство.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Правоохранители возбудили дела по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчаткой) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются. Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, сегодня в Киеве произошел взрыв на детской площадке. В результате взрыва погиб мужчина 1971 года рождения. Что именно взорвалось на детской площадке, пока неизвестно.

Как писало РБК-Украина, на место взрыва в Киеве прибыла полиция, чтобы провести неотложные следственные действия.

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