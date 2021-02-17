Волна массовых обысков в Крыму: задержали 7 человек, Украина открыла два дела

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове. В ходе этих обысков задержали 7 крымских татар.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Сегодня утром в дома крымских татар прийшли сотрудники ФСБ. Извесно о задержании 7 человек:
Родственникам на местах проведения следственных мероприятий российские силовики заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, - ред.).
В связи с задержаниями прокуратура АРК открыла два уголовных дела по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенно-сти жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ФСБ, в свою очередь, заявила о задержании "19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе". В частности, задержания проводили в Крыму.
Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия превратила Крым в самую мощную военную базу.
Ранее в МИД Украины заявили, что Россия оккупацией украинского Крыма создала прецедент силового изменения границ.