Волна массовых обысков в Крыму: задержали 7 человек, Украина открыла два дела

Сегодня утром в дома крымских татар прийшли сотрудники ФСБ. Извесно о задержании 7 человек:

Махамадаминов Абдулборий Махамадин оглы,

Эюповой Азамат,

Ялкабов Тимур Муминович,

Федоров Олег,

Ибрагимов Эрнест,

Сейдаметов Ленур,

Шихаметов Яшар.

Родственникам на местах проведения следственных мероприятий российские силовики заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, - ред.).

В связи с задержаниями прокуратура АРК открыла два уголовных дела по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенно-сти жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ФСБ, в свою очередь, заявила о задержании "19 исламистов, планировавших диверсии и теракты на Северном Кавказе". В частности, задержания проводили в Крыму.