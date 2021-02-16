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Россия превратила Крым в самую мощную военную базу, - глава ВМС Украины

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 15:59
Россия превратила Крым в самую мощную военную базу, - глава ВМС Украины Фото: российские военные (facebook com mod mil rus)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация за время оккупации Крыма существенно нарастила военное присутствие. В частности, на сегодня украинский полуостров является самой мощной российской военной базой.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, Украина потеряла в Крыму 11 кораблей и катеров, 10 судов обеспечения, а такэе судоремонтные заводы.

"В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" - 13 единиц", - отметил Неижпапа.

Он уточнил, что число российских боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов - в 9 раз, количество танков достигло около 40 единиц. Кроме того, Россия развернула систему противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а число военнослужащих увеличено в три раза - до 40 000 человек.

"Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу", - добавил командующий.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Россия оккупацией украинского Крыма создала прецедент силового изменения границ, который может быть использован другими странами.

Тем временем Верховная рада просит мировое сообщество усилить санкции против РФ за аннексию Крыма.

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