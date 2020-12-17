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Вблизи Авдеевки работал снайпер, ранен военный

Новина українською → Донбасс, Четверг 17 декабря 2020 20:32
Вблизи Авдеевки работал снайпер, ранен военный Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 17 декабря, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил работал вражеский снайпер вблизи населенного пункта Авдеевка. Украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба Трехсторонней контактной группы.

Состояние раненого военнослужащего стабильное, он находится в сознании. Он был доставлен в лечебное учреждение.

"Украинский группой СЦКК было немедленно задействовано координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, за минувшие сутки, 16 декабря, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Добавим, что 17 декабря пророссийские боевики на Донбассе передали Украине тело погибшего бойца Вооруженных сил.

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