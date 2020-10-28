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В Україні вперше більше 160 смертей від коронавірусу

Новость на русском → Київ, Середа 28 жовтня 2020 08:58
В Україні вперше більше 160 смертей від коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу померли від коронавірусу 165 людей. Найбільше смертей в Львівській області.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

За вчора в Львівській області померли 18 людей, у Києві - 15, в Одеській області - 13, в Дніпропетровській області - 12, в Харківській області - 11.

З початку пандемії коронавірусу в Україні підтвердили 6755 смертельних випадків. Також за весь час пандемії одужали 148 642 людей (+3306).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 7474 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Чернівецькій областях.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я очікують зростання захворюваності на коронавірус найближчим часом, однак це не буде пов'язано з проведенням місцевих виборів.

Раніше видання писало, що МОЗ розробило чотири рівні небезпеки через коронавірус. При цьому в Україні готуються до гіршого сценарію, який передбачає понад 20 тисяч захворювань на добу.

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