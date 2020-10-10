В Украине за сутки госпитализировали почти тысячу больных с COVID-19

За минувшие сутки госпитализированы больше всего больных с COVID-19 с начала пандемии. В больницы попали 990 украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"На сегодня в больницах находятся более 19 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19 или с соответствующими симптомами", - добавил глава Минздрава.

Напомним, за последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 5728 человек. Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской, Хмельницкой, Одесской областях, а также в Киеве.

Кроме того, всего умерли от болезни 4887 человек. Кроме этого, за прошедшие сутки зафиксирован антирекорд по жертвам от COVID-19 - умерло 108 человек.

Как писало РБК-Украина, ранее Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине. Сдерживание распространения COVID-19 планируется различными ограничительными мерами.

Напомним, вчера произошло обновление зонирования регионов Украины по карантину. Киев попал в "оранжевую зону", а Сумы внесли в "красную зону" вместо Тернополя.