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В Украине подтвердили 5728 новых случаев COVID-19

Новина українською → Украина , Суббота 10 октября 2020 08:58
В Украине подтвердили 5728 новых случаев COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 5728 человек. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской, Хмельницкой, Одесской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 256 266 человек. Выздоровели уже 112 570 человека, в том числе 1920 - за вчера.

Умерли от недуга 4 887 человек. Кроме этого, за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по умершим от COVID-19 - скончались 108 человек.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+ 510), Хмельницкой (+402), Одесской (+ 338) областях и Киеве (+ 532).

Новость дополняется...

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