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В Украине подтвердили 4158 новых случаев СOVID-19

Автор: РБК-Украина

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 158 новых случаев СOVID-19. Больше всего случаев подтверждено в Запорожской области и Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

В частности, заболели 170 детей и 163 медработника.

За минувшие сутки умерли 73 человека, выздоровели 4 693 пациентов.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 078 251 случай COVID-19.

Всего за сутки было произведено 13 128 тестирований: методом ПЦР -
11 021, методом ИФА - 2 107.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Напомним, за 2 января в Украине подтвердили 4 576 новых случаев СOVID-19. Больше всего заражений в Николаевской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не имеет шансов получить разрешение в Украине. Третья фаза ее испытаний далека от завершения.

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