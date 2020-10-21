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Сразу два антирекорда: в Украине 6719 новых случаев коронавируса и 141 смерть

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 08:44
Сразу два антирекорда: в Украине 6719 новых случаев коронавируса и 141 смерть Фото: человеку проводят тест (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 6719 человек. Больше всего случаев в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Обновлено: на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки сделали 62 869 тестов на коронавирус. В частности, 32 729 ПЦР-тестов и 30 140 ИФА-тестов.

Вспышку COVID-19 выявили в Харьковской области (+713), в Одесской области (+614), в Полтавской области (+580), в Киеве (+559). Сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+310), в Хмельницкой области (+322), в Днепропетровской области (+312).

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали антирекорд еще и по смертельным случаям от коронавируса - 141. С начала пандемии в Украине умерли 5927 человек.

В Украине за все время подтвердили 315 826 случаев COVID-19, 132 219 выздоровлений (+2686).

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.

Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

В Украине уже подготовлен план развертывания дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом COVID-19. Однако они будут задействованы только в крайнем случае.

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