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В Украине еще почти 9 000 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Четверг 07 января 2021 08:21
В Украине еще почти 9 000 новых случаев коронавируса Фото: в Украине снова растет заболеваемость (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На утро 7 января 2021 года выявлено еще почти 9 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели более 11 000 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также сообщается, что вчера госпитализировали более 2 500 пациентов. Всего за минувшие сутки зафиксировано 148 летальных случаев. Лаборатории сделали более 54 000 тестов методами ПЦР и ИФА.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии в Украине приближается к 1,1 млн, летальных случаев - 19 505.

Отметим, накануне Степанов выступил против переноса или отмены жесткого карантина, который начнется в Украине 8 января. По его словам, после новогодних праздников ожидается рост заболеваемости, а бизнес уже готов ограничить свою работу.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 стран-участниц Евросоюза просят Брюссель поделиться со странами Восточного партнерства, в том числе Украиной, вакциной от коронавируса.

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