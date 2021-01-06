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Более 10 стран ЕС просят Еврокомиссию поделиться вакцинами с Украиной

Новина українською → Киев, Среда 06 января 2021 12:50
Более 10 стран ЕС просят Еврокомиссию поделиться вакцинами с Украиной Фото: флаги ЕС (flick com)
Автор: Анастасия Рокитна

К Европейской комиссии обратились 13 страны ЕС с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса. В частности, они просят помочь Украине.

Копию письма обнародовал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Письмо подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

"В то же время мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС - стран Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям", - говорится в письме.

Также они просят помочь Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.

Напомним, руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк считает, что Украина могла бы лучше обеспечить себя вакцинами от коронавируса.

Отметим, в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса. Вакцинируются люди из групп высокого риска.

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