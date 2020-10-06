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ЦИК Киргизии не признал итоги выборов

Автор: Анастасия Рокитна

Центральная избирательная коммисия Киргизии приняла решение по поводу выборов в стране. Она не признала итоги парламентских выборов.

Об этом сообщает 24.kg.

В Центризбиркоме сообщили, что также обсуждался вопрос о самороспуске.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.

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Отметим, протесты в столице Киргизии начались после объявления предварительных итогов выборов в парламент. Несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций.

Акцию протеста проводят пять партий "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо", ранее они подписали резолюцию об объединении.

Напомним, президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране.

Отметим, в Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе протестов.

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