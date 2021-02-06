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В центре Киева обнаружили подозрительный предмет

Новина українською → Киев, Суббота 06 февраля 2021 10:44
В центре Киева обнаружили подозрительный предмет Фото: полицейские (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Патрульная полиция Киева сообщила, что на улице Сечевых Стрельцов обнаружили подозрительный предмет. Движение по этой улице прекращено.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, на место вызвали специалистов, правоохранители охраняют место происшествия для безопасности граждан.

"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Сейчас прекращено движение по улице Сечевых Стрельцов, 17", - говорится в сообщении.

В центре Киева обнаружили подозрительный предмет

Отметим, на этой неделе в Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал. Пассажиров не пускали в здание вокзала.

Как писало РБК-Украина, полиция спустя час задержала "минера" вокзала в Киеве.

Напомним, в Запорожье разоблачили и задержали массового "минера". Он "минировал" госучреждения и объекты критической инфраструктуры в Украине и за границей за деньги.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе на протяжении января поступало несколько сообщений о массовом "минировании" детских садов и учебных заведений. В ходе проверок взрывчаток не обнаруживали.

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