В центре Киева обнаружили подозрительный предмет

Патрульная полиция Киева сообщила, что на улице Сечевых Стрельцов обнаружили подозрительный предмет. Движение по этой улице прекращено.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщается, на место вызвали специалистов, правоохранители охраняют место происшествия для безопасности граждан.

"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Сейчас прекращено движение по улице Сечевых Стрельцов, 17", - говорится в сообщении.

Отметим, на этой неделе в Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал. Пассажиров не пускали в здание вокзала.

Как писало РБК-Украина, полиция спустя час задержала "минера" вокзала в Киеве.

Напомним, в Запорожье разоблачили и задержали массового "минера". Он "минировал" госучреждения и объекты критической инфраструктуры в Украине и за границей за деньги.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе на протяжении января поступало несколько сообщений о массовом "минировании" детских садов и учебных заведений. В ходе проверок взрывчаток не обнаруживали.