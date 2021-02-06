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У центрі Києва виявили підозрілий предмет

Новость на русском → Київ, Субота 06 лютого 2021 10:44
У центрі Києва виявили підозрілий предмет Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Патрульна поліція Києва повідомила, що на вулиці Січових Стрільців виявили підозрілий предмет. Рух цією вулицею припинено.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як повідомляється, на місце викликали фахівців, правоохоронці охороняють місце події задля безпеки громадян.

"Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. Наразі припинено рух вулицею Січових Стрільців, 17", - йдеться у повідомленні.

У центрі Києва виявили підозрілий предмет

Зазначимо, на цьому тижні в Києві "мінували" Центральний залізничний вокзал. Пасажирів не пускали в будівлю вокзалу.

Як писало РБК-Україна, поліція через годину затримала "мінера" ​​вокзалу в Києві.

Нагадаємо, в Запоріжжі викрили та затримали масового "мінера". Він "мінував" держустанови і об'єкти критичної інфраструктури в Україні та за кордоном за гроші.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі протягом січня надходило кілька повідомлень про масове "мінування" дитячих садів і навчальних закладів. В ході перевірок вибухівок не виявляли.

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