На суде по MH17 произошла потасовка между потерпевшей и адвокатом Пулатова

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 произошла потасовка между потерпевшей и адвокатом подозреваемого Олега Пулатова. Инцидент произошел в туалете.

Об этом заявил второй адвокат Будевейн ван Эйк, передает нидерландская газета Leeuwarder Courant.

По его словам, во время короткого перерыва между его коллегой Сабиной тен Дуссхате и родственницей одной из жертв произошла потасовка в женском туалете. Ван Эйк утверждает, что это стало следствием якобы "излишне оскорбительных" выражений, которые допускают прокуроры.

Сообщается, что тен Дуссхате не появилась на судебном заседании после потасовки.

Напомним, этой неделе продолжился судебный процесс в Гааге по делу о катастрофе малазийского самолета на Донбассе, защита обвиняемого Олега Пулатова хочет допросить украинского министра внутренних дел Арсена Авакова.

Самолет рейса MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над оккупированным Донбассом. Жертвами катастрофы стали 298 человек. По данным следствия, его сбила ракета российского комплекса "Бук".

На этой неделе журналисты из Bellingcat опубликовали расследование о том, что военная разведка России координировала распространение фейков о катастрофе MH17.