Стрельба в центре Киева: подозреваемые задержаны, возбуждено дело

Правоохранители разыскали и задержали автомобили, на которых сегодня сбежала группа лиц, открывшая стрельбу в Голосеевском районе Киева. С лицами, которые находились в автомобилях, сейчас проводят следственные действия, устанавливается их причастность к стрельбе.

Об этом сообщила полиция Киева .

Один из автомобилей полицейские задержали на территории Киева, а второй - за пределами столицы.

Следователи Голосеевского управления полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - то есть хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

"В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного правонарушения", - добавили в полиции.