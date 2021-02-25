Стрельба в центре Киева: подозреваемые задержаны, возбуждено дело
Правоохранители разыскали и задержали автомобили, на которых сегодня сбежала группа лиц, открывшая стрельбу в Голосеевском районе Киева. С лицами, которые находились в автомобилях, сейчас проводят следственные действия, устанавливается их причастность к стрельбе.
Об этом сообщила полиция Киева.
Один из автомобилей полицейские задержали на территории Киева, а второй - за пределами столицы.
Следователи Голосеевского управления полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - то есть хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
"В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного правонарушения", - добавили в полиции.
Напомним, сегодня в Киеве произошла стрельба возле застройки в Голосеевском районе. Группа лиц начала стрелять в воздух, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобилях.
Добавим, вечером 22 февраля в Харькове посреди улицы застрелили мужчину. Для поиска стрелка вводили специальную полицейскую операцию.
Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.