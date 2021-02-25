ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стрілянина в центрі Києва: підозрювані затримані, порушено справу

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 21:09
Стрілянина в центрі Києва: підозрювані затримані, порушено справу Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці розшукали та затримали автомобілі, на яких сьогодні втекла група осіб, що вчинила стрілянину в Голосіївському районі Києва. З особами, які перебували в автомобілях, зараз проводять слідчі дії, встановлюється їх причетність до стрілянини.

Про це повідомила поліція Києва.

Один з автомобілів поліцейські затримали на території Києва, а інший - за межами столиці.

Слідчі Голосіївського управління поліції порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - тобто хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

"У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви цього кримінального правопорушення", - додали в поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася стрілянина біля забудови в Голосіївському районі. Група осіб почала стріляти в повітря, після чого зловмисники втекли з місця події на автомобілях.

Додамо, ввечері 22 лютого у Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка. Для пошуку стрілка вводили спеціальну поліцейську операцію.

Нападником виявився 50-річний чоловік. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ полиция Стрільба
NEWS
В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють
В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"