ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно имя арестованного бывшего "замминистра ДНР"

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 17:24
Стало известно имя арестованного бывшего "замминистра ДНР" Фото: Офис генпрокурора (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Стало известно имя бывшего "заместителя министра информации ДНР", которого разоблачили и арестовали на подконтрольной территории. Это политтехнолог Владимир Пряхин.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, именно Пряхину сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Офис генерального прокурора также инкриминирует ему создание террористической организации.

Напомним, сегодня сообщалось, что в июне 2015 года подозреваемый был назначен на должность "заместителя министра информации ДНР". Он отвечал за формирование информационной политики и пропаганды. Киевский суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также известно, что он продолжительное время проживал в Киеве, работал политтехнологом.

Отметим, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируются за счет денег, заработанных на территории так называемой "ДНР". Он также считает, что ситуация с российским финансированием украинских каналов является недопустимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ДНР министр
NEWS
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
DAILY
Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса