ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо ім'я заарештованого колишнього "заступника міністра ДНР"

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 17:24
Стало відомо ім'я заарештованого колишнього "заступника міністра ДНР" Фото: Офіс генпрокурора (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Стало відомо ім'я колишнього заступника міністра інформації ДНР", якого викрили і заарештували на підконтрольній території. Це політтехнолог Володимир Пряхін.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, саме Пряхіну повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Офіс генерального прокурора також інкримінує йому створення терористичної організації.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в червні 2015 року підозрюваний був призначений на посаду "заступника міністра інформації ДНР". Він відповідав за формування інформаційної політики і пропаганди. Київський суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також відомо, що він тривалий час проживав у Києві, працював політтехнологом.

Відзначимо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що низка українських ЗМІ фінансуються за рахунок грошей, зароблених на території так званої "ДНР". Він також вважає, що ситуація з російським фінансуванням українських каналів є неприпустимою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ДНР министр
NEWS
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
DAILY
Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу