Снегопад и ДТП: в Киеве образовался транспортный коллапс

На дорогах Киева образовался транспортный коллапс. В городе идет сильный снег, а также произошло много дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

Весь правый берег города в пробках. Затруднено движение транспорта на всех центральных улицах, в частности на улице Крещатик, улице Васильковской, проспекте Победы, бульваре Леси Украинки. Пробки образовались на Голосеевском проспекте, проспекте Степана Бандеры, Большой окружной дороге, возле станций метро "Лукьяновская", "Политический институт", "Университет", "Крещатик", "Театральная", "Демеевская".

На левом берегу города ситуация лучше, там пробки образовались на проспекте Соборности и улице Евгения Сверстюка.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что на улицах Житнеторжская, Дегтяревская произошли ДТП, там тоже затруднено движение.

Фото: ДТП в Киеве (патрульная полиция)

В пресс-службе "Киевпастранс" предупредили, что задерживается движение троллейбусов №40, 40к по улице Федорова - улице Гринченко из-за ДТП. Также задерживается движение троллейбусов №3 по улице Липкивского.

Патрульные также сообщили об еще одной аварии на улице Кирилловской. Затруднено движение со стороны улицы Скляренко к улице Новоконстантиновской.

В КГГА киевлян предупреждали, что утром и днем на дорогах города будет гололедица (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в Киеве утром образовались значительные пробки из-за снегопада. По состоянию на сейчас в городе 9-бальные пробки.

Отметим, синоптики Укргидрометцентра озвучили прогноз погоды на сегодня.