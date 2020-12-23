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Киев засыпает снегом. На дорогах значительные пробки

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 11:24
Киев засыпает снегом. На дорогах значительные пробки Фото: снег в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве образовались значительные пробки из-за снегопада. Затруднено движение транспорта на проспекте Победы и Окружной дороге.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

На правом берегу города пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, возле станции метро "Контактова площадь", улице Черновола, улице Сечевых Стрельцов, улице Крещатик, возле станций метро "Майдан Независимости", "Крещатик", "Театральная".

Также пробки на бульваре Леси Украинки, улице Большой Васильковской, Набережном и Надднепрянском шоссе.

На левом берегу Киева затруднено движение транспорта на бульваре Перова, проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана.

Киев засыпает снегом. На дорогах значительные пробкиФото: пробки в Киеве (Google Maps)

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что работает 71 бригада из ручной уборки - 480 работников. На дорогах и тротуарах города работает 371 единица техники для уборки снега.

Киев засыпает снегом. На дорогах значительные пробки

Фото: уборка снега (telegram.org)

Синоптики прогнозировали, что сегодня будет идти снег в западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях. Прогнозируют мокрый снег, а на дорогах ожидается гололедица.

Спасатели также предупредили о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Новость дополняется...

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