Киев засыпает снегом. На дорогах значительные пробки

В Киеве образовались значительные пробки из-за снегопада. Затруднено движение транспорта на проспекте Победы и Окружной дороге.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

На правом берегу города пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, возле станции метро "Контактова площадь", улице Черновола, улице Сечевых Стрельцов, улице Крещатик, возле станций метро "Майдан Независимости", "Крещатик", "Театральная".

Также пробки на бульваре Леси Украинки, улице Большой Васильковской, Набережном и Надднепрянском шоссе.

На левом берегу Киева затруднено движение транспорта на бульваре Перова, проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что работает 71 бригада из ручной уборки - 480 работников. На дорогах и тротуарах города работает 371 единица техники для уборки снега.

Фото: уборка снега (telegram.org)

Синоптики прогнозировали, что сегодня будет идти снег в западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях. Прогнозируют мокрый снег, а на дорогах ожидается гололедица.

Спасатели также предупредили о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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