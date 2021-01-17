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Сніг на заході і до -24 морозу: прогноз погоди на неділю

Новость на русском → Україна, Неділя 17 січня 2021 10:15
Сніг на заході і до -24 морозу: прогноз погоди на неділю Фото: зима в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 17 січня, у трьох західних областях, в Донецькій області і Криму буде йти сніг. Вдень в Україні очікуються сильні морози до -14 градусів, а вночі в декількох регіонах температура повітря опуститься до -24.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Криму, Закарпатській, Львівській, Рівненській та Донецькій областях буде сніжно. На решті території України очікується мінлива хмарність без опадів.

Сніг на заході і до -24 морозу: прогноз погоди на неділюУ західних областях температура повітря вдень буде від -16 до -18, а вночі від -10 до -18.

У центральних і північних областях температура повітря вдень коливатиметься від -10 до -15, а вночі від -19 до -24 градусів.

У східних і південних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть -7 -16 градусів, а вночі їх показники будуть в межах -11 -22.

У Криму вдень і вночі температура буде -4 -6 градусів.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря коливатиметься від -13 до -15, а вночі від -18 до -20.

Сніг на заході і до -24 морозу: прогноз погоди на неділюНагадаємо, погода в Україні до кінця січня буде кардинально змінюватися. Вже сьогодні, в ніч на 17 січня, морози сягали -23 градусів на сході країни.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні з нічними морозами протримається до середини наступного тижня. Однак уже з 21 січня очікується істотне потепління.

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Сніг на заході і до -24 морозу: прогноз погоди на неділю
РБК-Українаінформаційне агентство Сніг на заході і до -24 морозу: прогноз погоди на неділю
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