Сніг на заході і до -24 морозу: прогноз погоди на неділю
Сьогодні, 17 січня, у трьох західних областях, в Донецькій області і Криму буде йти сніг. Вдень в Україні очікуються сильні морози до -14 градусів, а вночі в декількох регіонах температура повітря опуститься до -24.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Криму, Закарпатській, Львівській, Рівненській та Донецькій областях буде сніжно. На решті території України очікується мінлива хмарність без опадів.
У західних областях температура повітря вдень буде від -16 до -18, а вночі від -10 до -18.
У центральних і північних областях температура повітря вдень коливатиметься від -10 до -15, а вночі від -19 до -24 градусів.
У східних і південних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть -7 -16 градусів, а вночі їх показники будуть в межах -11 -22.
У Криму вдень і вночі температура буде -4 -6 градусів.
Прогноз у Києві
У Києві та області сьогодні мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря коливатиметься від -13 до -15, а вночі від -18 до -20.
Нагадаємо, погода в Україні до кінця січня буде кардинально змінюватися. Вже сьогодні, в ніч на 17 січня, морози сягали -23 градусів на сході країни.
Як писало РБК-Україна, погода в Україні з нічними морозами протримається до середини наступного тижня. Однак уже з 21 січня очікується істотне потепління.