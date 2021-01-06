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Шмыгаль поручил МВД проверить информацию о подпольной COVID-вакцинации в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить информацию относительно возможной подпольной COVID-вакцинации препаратами неизвестного происхождения. Он напомнил, что Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech.

Об этом Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что является сторонником вакцинации и будет вакцинироваться "за свой счет во вторую или третью очередь".

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", - написал он.

По его словам, сейчас Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech.

Напомним, ранее в "Медзакупках" заявили, что работа государственного предприятия заблокирована. ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.

Также в "Медзакупках" заявили, что Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

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Новости Украины ВакцинаДенис Шмыгаль