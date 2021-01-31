СБУ взялась за акционеров компании "Мотор Сич": подозревают рейдерский захват

Служба безопасности Украины сегодня, 31 января, проводит следственно-оперативные действия в Запорожье на месте, где должно было состояться собрание акционеров "Мотор Сич". Спецслужба подозревает их в попытке рейдерского захвата.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что проводятся санкционированные судом действия в Запорожье по адресу, где должно было пройти общее собрание акционеров.

"Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited", связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела СБУ документирует факты, которые свидетельствуют о подготовке к уничтожению производственных мощностей компании, которая имеет важное оборонное значение для Украины.

Как пишет местный портал 061.ua, сегодня должно было пройти собрание акционеров. На месте собрался митинг, также приехали народные депутаты и сотрудники СБУ. Также на протест пришли акционеры, которых не предупредили о собрании. Они не получили уведомительные письма, как требуется по закону.

К охране прядка привлекли более 50 полицейских и 200 военных Национальной гвардии. Также сообщается, что сотрудники СБУ требовали открыть двери в здание, где должно было пройти собрание. Одни двери открыли, но вторые пришлось взламывать.

В итоге стало известно, что собрание так и не состоялось. На нем планировали внести изменения в наблюдательный совет и утвердить новый устав.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против гражданина Китая Ван Цзина и компании Skyrizon, которая является инвестором "Мотор Сичи".

В прошлом году США выражали обеспокоенность намерениями Китая купить "Мотор Сич".