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Украина ввела санкции против китайских компаний: список

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 12:42
Украина ввела санкции против китайских компаний: список Фото: флаги Китая и Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.

Соответствующие документы опубликованы на сайте президента Украины.

Применены ограничительные меры сроком на три года против:

  • гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина,
  • компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова),
  • компании Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР),
  • компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР),
  • компании Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).

Украина применила санкции в виде блокирования активов: временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом; ограничения торговых операций; ограничения, частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций.

Отметим, Кабинет министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крыму.

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