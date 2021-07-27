Руководству АРМА объявили подозрение в присвоении более 400 тысяч долларов

По информации правоохранителей, подозреваются врио главы АРМА, его заместитель, начальник управления ведомства, два действующих адвоката и гражданин по фактам завладения денежными средствами организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Установлено, что должностные лица АРМА, лица, осуществляющие адвокатскую деятельность, и гражданин в течение ноября-декабря 2020 года завладели почти 400 тысяч долларов вещественных доказательств.

Так, на основании поддельных судебных решений, они перечислили эти денежные средства на банковские счета лиц, которые не являются участниками уголовного производства.

Сейчас готовится представление в суд об избрании этим шести лицам мер.

Источник РБК-Украина в ГБР сообщил, что подозрения вручены главе АРМА Виталию Сигидину и его заместителю Владимиру Павленко, на которого недавно было совершено покушение.