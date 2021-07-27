ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Руководству АРМА объявили подозрение в присвоении более 400 тысяч долларов

Новина українською →
Киев, Вторник 27 июля 2021 13:09
Руководству АРМА объявили подозрение в присвоении более 400 тысяч долларов Фото: руководству АРМА объявили подозрение в присвоении более 400 тысяч долларов (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители объявили подозрение сотрудникам Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Речь идет о присвоении 400 тысяч долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По информации правоохранителей, подозреваются врио главы АРМА, его заместитель, начальник управления ведомства, два действующих адвоката и гражданин по фактам завладения денежными средствами организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Установлено, что должностные лица АРМА, лица, осуществляющие адвокатскую деятельность, и гражданин в течение ноября-декабря 2020 года завладели почти 400 тысяч долларов вещественных доказательств.

Так, на основании поддельных судебных решений, они перечислили эти денежные средства на банковские счета лиц, которые не являются участниками уголовного производства.

Сейчас готовится представление в суд об избрании этим шести лицам мер.

Источник РБК-Украина в ГБР сообщил, что подозрения вручены главе АРМА Виталию Сигидину и его заместителю Владимиру Павленко, на которого недавно было совершено покушение.

Читайте РБК-Украина в Google News
подозрение
NEWS
Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
DAILY
Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса