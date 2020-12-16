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В работе Telegram произошел глобальный сбой

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 15:24
В работе Telegram произошел глобальный сбой Фото: Telegram (freepik.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи не могут зайти в свои аккаунты.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В частности, сбой произошел в Украине, Испании, Италии, Беларуси, Германии, Великобритании и России. Пользователи жалуются на невозможность подключиться в украинских городах Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Одессе, Полтаве, Кировограде. Также есть проблемы с входом в аккаунты в других городах мира.

В работе Telegram произошел глобальный сбойФото: сбой в Telegram (downdetector)

При подключении появляется такое окошко.

В работе Telegram произошел глобальный сбойНа своей странице в Twitter компания сообщила, что работает над проблемой.

"Некоторые из наших пользователей, в основном в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы вернуть их в онлайн. Пожалуйста, подождите, и извините за неудобства", - написали они.

Напомним, на этой неделе в работе сервисов Google произошел масштабный сбой. Сначала пользователи не смогли зайти в YouTube и Gmail, но потом проблема распространилась и на другие сервисы компании.

Как писало РБК-Украина, работа сервисов Google была восстановлена через час после сбоя. Причиной сбоя стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.

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В работе Telegram произошел глобальный сбой
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В работе Telegram произошел глобальный сбой
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