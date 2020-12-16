ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В роботі Telegram стався глобальний збій

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 15:24
В роботі Telegram стався глобальний збій Фото: Telegram (freepik.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Користувачі не можуть зайти в свої аккаунти.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Зокрема, збій стався в Україні, Іспанії, Італії, Білорусі, Німеччині, Британії та Росії. Користувачі скаржаться на неможливість підключитись в українських містах Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Одесі, Полтаві, Кіровограді. Також є проблеми з входом в аккаунти в інших містах світу.

В роботі Telegram стався глобальний збійФото: збій у Telegram (downdetector)

При підключенні з'являється таке віконце.

В роботі Telegram стався глобальний збій

На своїй сторінці в Twitter компанія повідомила, що працює над проблемою.

"Деякі з наших користувачів, в основному в Європі і на Близькому Сході, в даний час мають проблеми з підключенням. Ми працюємо над тим, щоб повернути їх в онлайн. Будь ласка, зачекайте, і вибачте за незручності", - написали вони.

Нагадаємо, на цьому тижні в роботі сервісів Google стався масштабний збій. Спочатку користувачі не змогли зайти до YouTube та Gmail, але потім проблема поширилася і на інші сервіси компанії.

Як писало РБК-Україна, робота сервісів Google була відновлена через годину після збою. Причиною збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події сбой Telegram
NEWS
В роботі Telegram стався глобальний збій
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В роботі Telegram стався глобальний збій
DAILY
Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні