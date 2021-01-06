Протесты в США: Конгресс считает голоса на фоне митинга

В столице США Вашингтоне проходит масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересмотр результатов выборов. При этом в Конгрессе продолжается заседание по утверждению результатов голосования.

Подробнее о ситуации в Вашингтоне - в материале РБК-Украина.

Несколько протестующих прорвались в здание Капитолия. Их пытаются остановить полицейские. Демонстранты бьют окна и ломают двери.

В ходе протеста между сторонниками Трампа и правоохранителями вспыхнули стычки. Демонстранты пытались прорваться к зданию Капитолия. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек пострадали.

Капитолий США закрыли из-за эскалации ситуации между протестующими и правоохранителями. В здание Капитолия невозможно ни зайти, ни выйти, сообщает корреспондент CNN.

До этого несколько сторонников Трампа смогли прорвать металлические ограждения вокруг Капитолия. Некоторые из протестующих смогли добраться до ступенек Капитолия.

Фото: протесты в США (GettyImages)

Также из двух зданий на территории Капитолия начали проводить эвакуацию. По информации правоохранителей, на их территории выявили неопознанные пакеты. После проверки одно из зданий открыли.