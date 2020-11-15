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Протесты в Минске: силовики применили слезоточивый газ, слышны взрывы

Автор: Игорь Литвиненко

В Минске для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Продолжаются задержания демонстрантов.

Об этом сообщает Tut.by

Отмечается, что участники протеста пытаются собраться вблизи станции метро "Пушкинская". Они стали в сцепку. Силовики для разгона применили слезоточивый газ.

Также вблизи "Пушкинской" силовики применили светошумовые гранаты.

Кроме этого отмечается, что по проспекту Пушкина в сторону улицы Ольшевского проехали водометы, автозаки и техника с колючей проволокой. Также на улице собрались несколько сотен силовиков. Здесь собрались несколько тысяч протестующих. Они пытаются перейти по проспекту Пушкина на улицу Матусевича. При этом силовики жестко задерживают демонстрантов, в основном мужчин.

Напомним, сегодня в Минске и других белорусских городах запланированы протестные акции в память Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания силовиками на протесте.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минске силовики задержали уже несколько десятков протестующих. Также задержания были в Витебске.

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