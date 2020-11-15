В Минске задержали несколько десятков участников воскресных протестов

В Минске начались задержания участников воскресных акций протеста. Задержаны несколько десятков демонстрантов.

Об этом сообщает Tut.by.

Демонстранты начали собираться вблизи станции метро "Пушкинская". Они группами пытаются перекрыть движение транспорта. При этом силовики начали оттеснять протестующих. По предварительным оценкам, задержаны несколько десятков человек.

Отмечается, что вблизи кинотеатра "Аврора" в Минске стоят около 10 автобусов силовиков.

Также несколько человек задержали в Витебске. Задержанные были с цветами в память о погибшем демонстранте Романе Бондаренко. Также в центр города начали свозить милицейскую технику, у граждан проверяют документы.

Напомним, в Минске и других белорусских городах в воскресенье запланированы протестные акции в память Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания силовиками на протесте.

Ранее РБК-Украина писало, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Евросоюз расширить санкции против непризнанного президента Александра Лукашенко.