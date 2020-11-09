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Протесты в Грузии: в столкновениях под зданием ЦИК пострадали около 30 человек

Новина українською → Тбилиси, Понедельник 09 ноября 2020 11:31
Протесты в Грузии: в столкновениях под зданием ЦИК пострадали около 30 человек Фото: протесты в Грузии (jam-news.net/ David Pipia)
Автор: Игорь Литвиненко

В столице Грузии Тбилиси в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали не менее 27 человек. При разгоне акции протеста правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ.

Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

По данным Министерства внутренних дел Грузии, в ходе столкновений пострадали 14 правоохранителей, до 10 демонстрантов и 3 журналиста. 14 пострадавших, среди которых 11 правоохранителей и двое журналистов, были госпитализированы.

Оппозиция и правозащитники обвинили МВД в чрезмерном применении силы, а также назвали такие действия неадекватными и нелегитимными. При этом в МВД Грузии заявили, что полицейские применили "пропорциональную силу в пределах своих полномочий".

Напомним, сразу после парламентских выборов в Грузии, 31 октября, оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях. Возле здания парламенты были развернуты палатки.

В субботу, 8 ноября, оппозиция начала акцию протеста возле здания ЦИК. 9 ноября акцию завершили из-за разгона со стороны правоохранителей.

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