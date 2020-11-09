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В Грузии полиция разогнала водометами протестующих у здания ЦИК

Новина українською → Тбилиси, Понедельник 09 ноября 2020 00:54
В Грузии полиция разогнала водометами протестующих у здания ЦИК Фото: разгон оппозиции в Грузии (Давид Пипия/JAMnews)
Автор: Артур Родивилов

Протестная акция у здания ЦИК Грузии в Тбилиси завершена. Лидеры оппозиции приняли это решение после того, как против демонстрантов были задействованы водометы и несколько человек пострадали.

Об этом сообщает издание newsgeorgia.ge.

Председатель политсовета "Единого национального движения" Ника Мелия призвал всех, кто не согласен с результатами парламентских выборов, 9 ноября вновь собраться у здания парламента в Тбилиси. Призывали разойтись митингующих и другие лидеры оппозиции.

Вечером 8 ноября у избирательной администрации собрались лидеры разных оппозиционных партий и сотни людей. К ЦИК митингующие отправились после окончания акции протеста на проспекте Руставели у парламента. Они приняли решение о начале бессрочного пикета у избирательной администрации до назначения повторного голосования.

Свое решение они объяснили тем, что власти отказались выполнить ультиматум об отставке председателя ЦИК и проигнорировали предложение оппозиции о начале переговоров.

Когда несколько десятков демонстрантов подошли к ЦИК, полицейские задействовали водометы. Позже в МВД Грузии заявили, что полицейские применили пропорциональную силу в пределах своих полномочий, когда протестующие прибегли к "насильственным методам" и пытались ворваться в здание ЦИК.

В общей сложности при разгоне пострадали не менее пяти человек, среди которых оператор телекомпании "Пирвели", у которого поврежден глаз.

Напомним, сразу после выборов оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях. Возле здания парламенты были развернуты палатки.

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