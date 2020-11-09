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Протести в Грузії: у зіткненнях під будівлею ЦВК постраждали близько 30 осіб

Новость на русском → Тбілісі , Понеділок 09 листопада 2020 11:31
Протести в Грузії: у зіткненнях під будівлею ЦВК постраждали близько 30 осіб Фото: протести в Грузії (jam-news.net/ David Pipia)
Автор: Игорь Литвиненко

У столиці Грузії Тбілісі в результаті зіткнень між силовиками і протестувальниками постраждали не менше 27 осіб. При розгоні акції протесту правоохоронці застосовували водомети і сльозогінний газ.

Про це повідомляє "Sputnik Грузія".

За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, в ході зіткнень постраждали 14 правоохоронців, до 10 демонстрантів і 3 журналісти. 14 постраждалих, серед яких 11 правоохоронців і двоє журналістів, були госпіталізовані.

Опозиція і правозахисники звинуватили МВС у надмірному застосуванні сили, а також назвали такі дії неадекватними і нелегітимними. При цьому в МВС Грузії заявили, що поліцейські застосували "пропорційну силу в межах своїх повноважень".

Нагадаємо, відразу після парламентських виборів в Грузії, 31 жовтня, опозиція не визнала їх, заявивши про масові порушення і фальсифікації. Біля будівлі парламенти були розгорнуті намети.

У суботу, 8 листопада, опозиція розпочала акцію протесту біля будівлі ЦВК. 9 листопада акцію завершили через розгін з боку правоохоронців.

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