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На протестах в Беларуси задержали уже более 300 человек, - правозащитники

Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси силовики задержали более 300 участников воскресных протестных акций. Больше всего задержаний произошло в Минске.

Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

По данным правозащитников, уже задержаны как минимум 307 человек. Помимо Минска, задержания зафиксированы в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гродно, Пинске, Гомеле и Светлогорске.

Напомним, сегодня в Минске и других белорусских городах запланированы протестные акции в память Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после задержания силовиками на протесте.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минске силовики задержали уже несколько десятков протестующих. При этом силовики для разгона протестующих использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Также сообщалось, что в Европейском союзе заявили о готовности введения новых санкций против Беларуси на фоне смерти протестующего Романа Бондаренко. Действия власти в ЕС считают возмутительными и постыдными.

Кроме этого с призывом к ЕС расширить санкции против непризнанного президента Александра Лукашенко выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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