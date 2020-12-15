Протест в Киеве: митингующие пришли под Офис президента и зажгли фаеры

В Киеве протестующие, которые устроили акцию под Верховной радой, пошли под стены Офиса президента. Там они зажгли желто-голубые фаеры.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Учасники протеста потом направились вниз на Крещатик к Бессарабскому рынку. Сейчас они находятся на Майдане и обещают устанавить там палатки.

Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)

Отметим, протест начался под стенами парламента. Представители бизнеса требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

В связи с массовыми акциями протеста Национальная полиция и Национальная гвардия Украины перешли на усиленный режим работы.

Отметим, почти каждую неделю протестуют представители бизнеса, которые организовались в движение SaveФОП, по всей Украине.

Также 4 декабря в Киеве протестовали предприниматели. Тогда была перекрыта улица Грушевского в обоих направлениях.

Ранее народный депутат Александр Качура заявил, что протесты ФОПов под Верховной Радой не закончатся после голосования парламента за отсрочку фискализации, а, наоборот, усилятся, так как государство оказывает давление на мелких предпринимателей и не способно заставить олигархов платить налоги.