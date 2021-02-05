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Во Львове осквернили памятник Бандере. Открыли дело

Новина українською → Львов, Пятница 05 февраля 2021 08:32
Во Львове осквернили памятник Бандере. Открыли дело Фото: памятник Степану Бандере (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Речь идет о памятнике, который находится на площади Кропивницкого во Львове. Полиция открыла дело по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Также мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на это происшествие. По его словам, через несколько часов памятник очистят от краски.

"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы, по данному факту открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестные повредили несколько мемориальных табличек воинам АТО на местных школах. Один из эпизодов совершения преступления сняла камера видеонаблюдения.

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Во Львове осквернили памятник Бандере. Открыли дело
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