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В Бишкеке повторно ввели ЧП, здание парламента передали властям

Новина українською → Бишкек, Понедельник 12 октября 2020 10:53
В Бишкеке повторно ввели ЧП, здание парламента передали властям Фото: президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков (t me sooronbai_zheenbekov 3)
Автор: РБК-Украина

На фоне протестов в Киргизии президент Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека. Тем временем протестующие передали захваченное здание парламента властям.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.

Сообщается, что сегодня Жээнбеков подписал указ, которым повторно вводится режим чрезвычайного положения. Предыдущий указ не был рассмотрен в течение трех дней парламентом.

Чрезвычайное положение вводится с 20:00 по местному времени 12 октября до 07:00 19 октября. На территории города будет действовать комендатура, разрешено введение комендантского часа, особого режима въезда/выезда, запрещать людям покидать дома и так далее.

Кроме того, первый заместитель генерального прокурора Нурлан Дарданов сообщил, что следственные группы осмотрели административное здание Жогорку Кенеша (парламент) и оно было передано в ведение власти.

Напомним, ранее в Бишкеке ввели комендантский час с 21:00 до 05:00 в связи с массовыми протестами.

Кроме того, по делу о беспорядках задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого протестующие освободили из СИЗО.

Протесты в Киргизии длятся с начала прошлой недели, когда на улице вышли несогласные с результатом парламентских выборов. ЦИК Киргизии уже признал их недействительными, до 6 ноября должны назначить новое голосование.

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