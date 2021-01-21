Пожар в Харькове: Зеленский требует провести расследование

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний пожар в доме престарелых в Харькове. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

Об этом говорится в заявлении президента в Telegram-канале.

Зеленский поручил Кабинету министров срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин пожара и наработки механизмов предотвращения подобных ситуаций в будущем.

"Министру внутренних дел - открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват", - заявил он.

Кроме того, президент призвал местные власти максимально сотрудничать с центральной властью, чтобы помочь пострадавшим и родственникам погибших.

Напомним, сегодня в Харькове возник пожар в здании, которое переоборудовали в дом престарелых. По предварительным данным, жертвами пожара стали 15 человек, еще пятеро пострадали.