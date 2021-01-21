Пожар в Харькове: названа предварительная причина

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительную причину пожара в доме престарелых в Харькове. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Об этом она написала в Facebook.

По словам генпрокурора, пожар произошел в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время". По последним данным, 15 человек погибли и 11 пострадали. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, уже возбуждено дело.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч. 2 ст. 270 УК Украины", - заявила она.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет.

Напомним, сегодня в Харькове возник пожар в доме престарелых на улице Нижнегиевская. На месте пожара спасатели обнаружили тела 15 человек. Ликвидация пожара продолжается.

Как писало РБК-Украина, на пожар уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства поручил Кабмину создать государственную комиссию для установления причин трагедии, а глава МВД должен взять дело под свой контроль.