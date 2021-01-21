Из горящего дома престарелых в Харькове спасли девять человек
Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли девять человек из дома престарелых, который загорелся в Харькове. Пожар локализовали.
Об этом сообщает сайт ГСЧС.
Отмечается, что всех спасенных людей отправили в больницу. Сам же пожар локализовали в 16:14 на площади в 100 квадратных метра.
Ликвидацией пожара занимаются 28 сотрудников ГСЧС, применены семь единиц техники.
Напомним, сегодня в Харькове на улице Нижняя Гиевская 150Б загорелся двухэтажный дом, где находился хоспис для престарелых людей. В результате пожара погибли минимум 15 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний пожар в доме престарелых в Харькове. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.
По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.