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Из горящего дома престарелых в Харькове спасли девять человек

Новина українською → Харьков, Четверг 21 января 2021 16:51
Из горящего дома престарелых в Харькове спасли девять человек Фото: загоревшийся дом в Харькове (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли девять человек из дома престарелых, который загорелся в Харькове. Пожар локализовали.

Об этом сообщает сайт ГСЧС.

Отмечается, что всех спасенных людей отправили в больницу. Сам же пожар локализовали в 16:14 на площади в 100 квадратных метра.

Ликвидацией пожара занимаются 28 сотрудников ГСЧС, применены семь единиц техники.

Напомним, сегодня в Харькове на улице Нижняя Гиевская 150Б загорелся двухэтажный дом, где находился хоспис для престарелых людей. В результате пожара погибли минимум 15 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний пожар в доме престарелых в Харькове. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

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