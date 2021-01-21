Пожар в Харькове: в больницах 11 человек, их могут расселить по интернатам

После пожара в Харькове в местные больницы госпитализировали 11 пострадавших. На данный момент им оказывают медицинскую помощь.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил директор департамента социальной защиты Харьковской ОГА Юрий Шпарага.

"По состоянию на сейчас медицинская помощь оказывается 11 лицам. Все они, если будут нуждаться в жилье, будут поселены в интернатные учреждения, которые готовы принять этих людей", - заявил Шпарага.

Он уточнил, что всего в доме престарелых на момент пожара были 33 человека.

Напомним, сегодня в одном из харьковских частных домов престарелых произошел пожар, в результате него погибли 15 человек.

На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он поручил срочно создать государственную комиссию для выяснения причин пожара. А министру внутренних дел Арсену Авакову - взять под личный контроль соответствующее уголовное дело.

Кроме того, Зеленский призвал местную власть максимально сотрудничать с центральными органами, чтобы помочь пострадавшим и родственникам погибших.