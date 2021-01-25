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Пожар в доме престарелых в Харькове: умер один из спасенных

Автор: Юлия Струк

Умер один из спасенных после пожара в доме престарелых в Харькове. 83-летний мужчина скончался в харьковском хосписе больницы №17, куда его перевели после пожара.

Об этом сообщает "Суспільне".

Соответствующие данные сообщила заместитель городского главы Харькова Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, смерть связана с возрастом человека и общим состоянием, не связанным с пожаром.

"Смерть этого человека никак не связана с пожаром. Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежал в том заведении, потом его перевели к нам", - отметила чиновница.

Кроме того, информацию о смерти пациента "Суспільному" подтвердил главный врач 17 больницы Дмитрий Черепов.

После пожара в больницы Харькова доставили пятерых пожилых людей из пансионата.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту открыто уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Как писало РБК-Украина, по делу задержали четверых человек - владельца дома, арендатора и его жену и администратора пансионата

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