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Под Полтавой загорелся вагон поезда, погибли два человека

Автор: РБК-Украина

Под Полтавой загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером в селе Копылы Полтавского района на территории филиала "Укрзализныци". Прибывшие на вызов пожарные потушили огонь спустя три с половиной часа после того, как получили сообщение.

"Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела без признаков жизни двух граждан, которые направлены в Полтавского областного бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона.

Фото: пожар в вагоне под Полтавой (pl.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области на ходу загорелся дизель-поезд. Пострадавших в результате инцидента не было.

До этого похожий инцидент без пострадавших произошел в Николаевской области.

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Новости Украины Полтавапоездпожар