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В Польше уточнили число жертв ДТП с украинцами, часть из них опознали

Новина українською → Польша, Суббота 06 марта 2021 15:53
В Польше уточнили число жертв ДТП с украинцами, часть из них опознали Фото: место ДТП в Польше
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители Польши уточнили количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием украинского автобуса. В аварии погибли пять украинцев, 39 были госпитализированы.

Об этом передает RMF24.

Отмечается, что заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Сарзецкая уже завершила осмотр места аварии.

"На месте аварии удалось опознать троих из пяти погибших - документы у этих людей были при себе. Это одна женщина и двое мужчин. Личность двух других будет определена. Все, что известно, это то, что они были женщинами", - сообщает издание.

Напомним, авария произошла около 2 часов ночи вблизи населенного пункта Кашице в Польше. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон. Изначально в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в результате аварии шестеро украинцев погибли, еще 15 пострадали. Позже число госпитализированных возросло до 35.

Как писало РБК-Украина, что названа предварительная причина ДТП с украинским автобусом. В МИД отметили, что водитель не справился с управление и слетел в кювет. На борту находились 57 украинцев.

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