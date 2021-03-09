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В Польше двух пострадавших в ДТП украинцев отказывались лечить, - генконсул

Новина українською → Польша, Вторник 09 марта 2021 02:32
В Польше двух пострадавших в ДТП украинцев отказывались лечить, - генконсул Фото: ДТП с украинцами в Польше (pap.pl)
Автор: Артур Родивилов

Двух пострадавших во время ДТП в Польше граждан Украины отказывались лечить в польских клиниках. Причиной стало отсутствия страховки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

По его словам, лечение пострадавшего будет оплачено.

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом", - отметил дипломат.

6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус "Познань - Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП. В результате аварии погибли 5 человек.

По состоянию на 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину отправили первую группу пассажиров этого автобуса. В частности, домой отправили 24 человек.

Водителю уже предъявили обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Украинского водителя Владимира К. обвиняют в неумышленном совершении аварии на наземном транспорте. Он уже заявил, что не помнит ситуацию с ДТП. Прокуроры запретили ему покидать территорию Польши. Вероятной причиной ДТП стал неудачный маневр, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха.

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