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У Польщі двох постраждалих в ДТП українців відмовлялися лікувати, - генконсул

Новость на русском → Польща, Вівторок 09 березня 2021 02:32
У Польщі двох постраждалих в ДТП українців відмовлялися лікувати, - генконсул Фото: ДТП з українцями у Польщі (pap.pl)
Автор: Артур Родивилов

Двох постраждалих під час ДТП у Польщі громадян України відмовлялися лікувати в польських клініках. Причиною стала відсутність страховки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

За його словами, лікування потерпілого буде сплачено.

"У нас були два сигналу, що в Ярославі та Жешуві відмовлялися лікувати, тому що немає страховки. Питання в Жешуві ми вирішили, зв'язавшись з госпіталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом", - зазначив дипломат.

6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець автобус "Познань - Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП. Унаслідок аварії загинули 5 осіб.

Станом на 07:00 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах перебуває 24 особи (з них 9 у важкому стані).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну відправили першу групу пасажирів цього автобуса. Зокрема, додому відправили 24 осіб.

Водієві вже пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Українського водія Володимира К. звинувачують у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті. Він вже заявив, що не пам'ятає ситуацію з ДТП. Прокурори заборонили йому залишати територію Польщі. Ймовірною причиною ДТП став невдалий маневр, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки та відпочинку.

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