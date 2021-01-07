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Полиция США подтвердила гибель раненой в Капитолии

Новина українською → Вашингтон, Четверг 07 января 2021 01:23
Полиция США подтвердила гибель раненой в Капитолии Фото: протестующий и силовики возле Капитолия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция американского округа Колумбия подтвердила информацию о первой жертве сегодняшних беспорядков в Вашингтоне. Раненная в здании Капитолия женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя департамента полиции Вашингтона.

Как рассказали в полиции, медики констатировали смерть женщины. Кто именно стрелял в женщину, пока неизвестно.

"Да, смерть взрослой женщины, застреленной внутри Капитолия, констатировали в районной больнице", - заявили в полицейском департаменте.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрали акцию протеста возле Капитолия, где американский Конгресс рассматривал вопрос утверждения результатов выборов. Протестующие прорвались в здание Капитолия и сорвали заседание обеих палат Конгресса.

Как писало РБК-Украина, после "штурма" в здании Капитолия произошла стрельба. В результате инцидента ранения получила женщина.

Кроме того, американский телеканал MSNBC рассказал, что раненую женщину вынесли на кушетке из здания Капитолия. Позже американский телеканал NBC рассказал, что женщина получила ранения в шею и скончалась от полученной травмы.

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