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Появилась первая жертва беспорядков в США

Новина українською → Вашингтон, Четверг 07 января 2021 00:58
Появилась первая жертва беспорядков в США Фото: протесты в США (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Девушка, раненная в шею в Конгрессе США, скончалась. Демонстранты ранее ворвались в здание Конгресса, где потом произошла стрельба.

Об этом заявили в эфире телеканала NBC.

Сегодня в Конгресс США ворвались сторонники президента Дональда Трампа. Там началась стрельба, в ходе которой пострадала девушка. Сейчас стало известно, что пострадавшая умерла.

Правоохранители начали задержания участников акции протеста. В центре округа Колумбия было совершено более 13 арестов. Представители Администрации США заявляют, что здание Капитолия находится в безопасности.

Сейчас в Вашингтоне начал действовать комендантский час. Его ввел мэр на фоне беспорядков в столице США.

Кроме того, губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм объявит чрезвычайное положение в регионе. Также он вводит комендантский час в двух городах, которые граничат с Вашингтоном.

Ранее РБК-Украина писало, что в комплексе зданий Капитолия США и возле офиса Республиканского национального комитета обнаружили взрывные устройства. Саперы их взорвали.

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Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Демонстранты ворвались в здание Конгресса США
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